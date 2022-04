Mondo Tv: raggiunta nuova intesa su Robot Trains nella ex Jugoslavia

Redazione Finanza 21 aprile 2022 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha raggiunto un’intesa preliminare con Menart, gruppo di società con sedi in Slovenia, Croazia e Serbia, per la licenza dei diritti di trasmissione tv di Robot Trains di cui già detiene i diritti di distribuzione del giocattolo. L’intesa avrà durata di tre anni e avrà come copertura i territori di Croazia, Slovenia e Bosnia Erzegovina, con pagamento di un corrispettivo fisso di licenza, in sé non significativo, ma consentirà il rilancio dei piani di vendita del giocattolo nell’area balcanica della property Robot Trains.