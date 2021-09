Mondo Tv: nuovo accordo in Canada per sfruttamento SVOD su piattaforma digitale di Invention Story

Daniela La Cava 17 settembre 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha sottoscritto con la canadese Oznoz Entertainment, nuovo cliente per il gruppo Mondo Tv, un contratto di licenza e distribuzione in Canada di Invention Story e altri programmi della library di Mondo TV. La licenza ha ad oggetto i diritti SVOD per la distribuzione dei programmi licenziati su piattaforme digitali in Canada per un periodo di 2 anni.La licenza, spiega la nota, prevede il pagamento di un importo cosiddetto di “minimo garantito”, interessante ancorché non significativo, e prevede soprattutto il pagamento di royalties sulla base del traffico generato in Canada dalle visualizzazioni degli episodi della serie.