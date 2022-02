Mondo Tv: nominato agente da Santoro Licensing per il licensing di Gorjuss in Italia

Redazione Finanza 16 febbraio 2022 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha annunciato la sua nomina da parte di Santoro Licensing come rappresentante per il licensing in Italia di Gorjuss. La gestione del licensing per un prodotto già molto popolare offrirà una serie di opportunità per la Mondo TV, in particolare in alcune categorie chiave come l’abbigliamento, i giocattoli, l’editoria, i cosmetici, gli articoli per la casa, gli articoli da regalo, il cibo e dolciumi."L'accordo, che arricchisce il portafoglio delle property di terze parti gestite dal gruppo Mondo TV, presenta tutto il potenziale per portare in futuro alla Mondo TV ottimi risultati, sebbene attualmente non quantificabili, sia in termini di ricavi che reputazionali", si legge in una nota.