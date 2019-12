Mondo Tv in rally in Borsa: titolo balza di quasi l'8% nel finale d'ottava

Daniela La Cava 20 dicembre 2019 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv corre a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo di quasi l'8% a 1,785 euro per azione. Ieri la società ha annunciato che Matteo Corradi ha acquistato ulteriori azioni Mondo Tv e ha superato la soglia del 7% del capitale sociale della società.Intanto oggi il gruppo ha raggiunto con la società Eupromotions un accordo per la futura concessione di una licenza per lo sfruttamento di alcune categorie di prodotti sulla property Meteo Heroes.L’intesa, precisa un comunicato, prevede la concessione di una licenza dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2022, con pagamento di un minimo garantito non significativo suddiviso in diverse tranche, e future royalties, per il territorio italiano. Con questa intesa continua lo sviluppo del piano licensing sulla nuova serie dedicata agli effetti dei cambiamenti climatici in produzione con Epson Meteo, che costituisce uno dei prodotti di punta di Mondo Tv nel 2020, anno in cui avverrà il lancio tv a livello mondiale.