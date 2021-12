Mondo Tv: i MeteoHeroes in Nord America grazie a Kenn Viselman

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha annunciato che Kenn Viselman presents, società che fa capo all'imprenditore di Los Angeles Kenn Viselman, ha sottoscritto l’accordo per la distribuzione della serie e del brand MeteoHeroes in Nord America. In forza di detto accordo, si legge nella nota, Kenn Viselman si impegna a sviluppare il business attorno a MeteoHeroes, sia nei media che nel licensing. Il gruppo Mondo TV, insieme a MOPI, il coproduttore della serie, manterrà una quota rilevante di tutti i ricavi che deriveranno dallo sfruttamento del brand in Nord America.