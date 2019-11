Mondo Tv: firmato accordo con Clementoni per licensing e merchandising di House of Talent

Valeria Panigada 28 novembre 2019 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha firmato un accordo con Clementoni per lo sfruttamento dei diritti licensing nelle categorie giochi da tavolo, scientifictoys e Art&craft di House of Talent. l’accordo ha la durata di due anni ed è valido per il territorio italiano e in Canton Ticino, e prevede un minimo garantito di per sé non significativo e royalties sul venduto. Attualmente è in corso la produzione di una web serie di 260 episodi di circa 15 minuti ciascuno centrata sul fenomeno digital House of Talent. Il piano prevede la pubblicazione di quattro nuovi episodi a settimana con la partecipazione di diversi influencer tra i più popolari in Italia presso il target teen.