Mondo Tv: coproduzione con T-REX per coproduzione e distribuzione di nuova serie basata sulla property One Love

Redazione Finanza 10 settembre 2021 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha annunciato di avere sottoscritto con T-Rex Digimation un nuovo contratto di coproduzione per nuovi episodi della serie televisiva di animazione basata sulla property One Love e composta da 26 episodi da 7 minuti ciascuno. Mondo TV si occuperà in particolare della animazione dei 26 episodi.In virtù del medesimo accordo, prosegue la nota, Mondo Tv si occuperà della distribuzione della serie in tutto il mondo ad eccezione dei paesi di lingua italiana e dell’India e del continente sub-indiano. In ogni caso, in qualità di coproduttore Mondo Tv avrà titolo a una quota dei ricavi generati anche in tali paesi. Nella realizzazione del progetto, Mondo Tv e T-Rex hanno altresì concordato che i servizi di pre-produzione venissero affidati un regime di appalto da parte di T-Rex alla controllata spagnola del gruppo Mondo TV. Grazie a questo accordo si prevedono quindi ricavi per tutto il gruppo a partire già dal 2022 e negli anni successivi.