Mondo Tv apre alle Canarie grande studio di animazione

5 giugno 2020 - 12:49

Il Gruppo Mondo Tv compie per la prima volta nella sua storia un importante passo strategico con la creazione alle Canarie di un proprio grande studio di animazione per la realizzazione di prodotti 3D CGI. Lo rende noto Mondo Tv in una nota indicando che lo studio interno potrà lavorare sui progetti di punta del gruppo garantendo il più alto livello qualitativo attraverso il miglior controllo del processo produttivo e l’eccellenza delle risorse impiegate."Si realizza il sogno di mio padre Orlando Corradi e un grande passo per il Gruppo Mondo Tv: con l’avvio di una struttura interna di animazione 3D CGI inseriamo un importantissimo tassello per la crescita qualitativa e quantitativa del Gruppo Mondo TV che spinge la Mondo TV ancora più in alto tra i produttori di animazione a livello internazionale", ha Matteo Corradi, a.d. di Mondo Tv. "Continueremo a collaborare con gli studi terzi che meglio si sono distinti negli ultimi anni, ma con uno studio di animazione proprio ci lanciamo verso un futuro all’insegna dell’eccellenza: grazie ad un controllo di qualità ancora più stretto e ravvicinato realizzeremo in-house i programmi di punta", ha concluso Corradi.A Piazza Affari il titolo guadagna oltre il 3,5% a 2,205 euro.