Mondo Tv, accordo distribuzione in Grecia, Medio Oriente e Marocco tramite YouTube

Redazione Finanza 8 luglio 2021 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha sottoscritto con Digital Minds, società che opera nel settore dell’offerta di contenuti digitali, un accordo per la distribuzione in Grecia, Medio Oriente e Marocco dei programmi della library classica, nonché di alcuni prodotti più recenti come Invention Story, per un periodo di sei anni. L’accordo, sottolinea Mondo Tv, conferma il potenziale di sfruttamento dei prodotti classici sulle piattaforme digitali che restano una fonte alternativa di ricavo rispetto ai canali televisivi tradizionali.