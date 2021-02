Mondo Tv: MeteoHeroes sbarcano anche in Spagna e America Latina

Redazione Finanza 18 febbraio 2021 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Mondo TV, produttore europeo e distributore di contenuti di animazione, ha annunciato di avere sottoscritto con Clan RTVE (Radio Television Española, il canale nazionale spagnolo) l’accordo di licenza della serie MeteoHeroes, prodotta da Mondo TV con MOPI e attualmente in produzione. Il contratto prevede la concessione per tre anni a partire dal mese di aprile 2021 della licenza per la trasmissione televisiva della serie in Spagna, sul canale dedicato ai bambini, e in America Latina su Clan Internacional con la migliore copertura possibile al fine di sostenere i piani di licensing e merchandising in detta area. L’ingresso dell’importante partner, si legge nel comunicato, rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo del business legato ai MeteoHeroes in Spagna e America Latina.