Mondo Tv: Invention Story disponibile da fine maggio in tutto il mondo su Kidoodle.tv

Daniela La Cava 26 maggio 2020 - 13:45

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha annunciato che, con la sottoscrizione di un accordo di licenza non esclusiva con A Parent Media Co., proprietario del servizio "Kidoodle.tv", Invention Story sarà lanciato entro la fine del mese di maggio in tutto il mondo (con eccezione della Cina, dove Invention Story continua a essere disponibile sulla piattaforma Mango Tv). Lo si apprende in una nota della società italiana. Il canale di streaming Kidoodle.TV si sta infatti preparando a lanciare la serie il 29 maggio. La licenza scadrà il 1° giugno 2022 e prevede uno schema di compartecipazione ai ricavi con la licenziataria.I ricavi, si legge nella nota di Mondo Tv, verranno calcolati in base al numero di visualizzazioni del programma. Dopo il lancio in Italia sulla tv in chiaro Frisbee e in Cina sulla piattaforma Mango Tv, si allarga la diffusione del programma coprodotto con il Gruppo York.