Mondo TV sigla intesa preliminare con Vooz per la produzione di un nuovo cartone animato

simone borghi 10 luglio 2019 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV, attraverso la controllata Mondo TV Suisse, ha raggiunto un’intesa preliminare con Vooz, primaria società coreana di contenuti e marketing, per la produzione di una nuova serie animata di genere comedy basata sulla property denominata “Goo Doil Family”. La serie sarà costituita da 78 episodi di 7' ciascuno e sarà prodotta in 3D CGI.L’intesa fissa i punti principali della collaborazione tra le parti, sia in merito alla produzione che alla distribuzione della serie: Mondo TV Suisse si occuperà della produzione della animazione, di parte della pre-produzione e della post-produzione e della distribuzione audiovisiva in Europa, Medio Oriente e Africa e della distribuzione del licensing e merchandising in SudEuropa, Russia e CIS. L’intesa preliminare rinvia inoltre a un successivo contratto più strutturato, da perfezionarsi entro 120 giorni, e che sarà assoggettato ad approvazione da parte del cda di Vooz.Matteo Corradi, ad di Mondo TV, afferma: "Siamo felici di poter collaborare con Vooz, società coreana di primo livello già famosa per aver prodotto le serie di successo basate sulla property Pukka, su questo nuovo programma rivolto al pubblico pre-scolare che arricchirà il nostro portfolio".La notizia ha fatto scattare gli acquisti sul titolo Mondo TV che segna un rialzo di quasi il 2% a 1,157 euro.