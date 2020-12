Mondo TV, nuovo accordo con Safe Media per programmi animati in Medio Oriente e Nord Africa

Redazione Finanza 14 dicembre 2020 - 14:12

Dopo un lungo periodo si riapre il mercato medio-orientale per Mondo TV. Il gruppo ha sottoscritto un nuovo accordo con Safe Media, società con sede in Libano, per la licenza di prodotti animati destinati alla diffusione in Medio Oriente e Africa del Nord, per il canale MBC Shahid. La licenza avrà durata di 36 mesi a partire dal 15 dicembre 2020. L’accordo prevede il pagamento di un una “flat fee” in sé non particolarmente significativa, ma la società ha espresso soddisfazione alla luce della riapertura del mercato medio orientale testimoniata da questo nuovo accordo.