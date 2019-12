Mondo TV: l’azionista Giuliana Bertozzi supera la soglia del 20% del capitale sociale

simone borghi 17 dicembre 2019 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Giuliana Bertozzi ha acquistato ulteriori azioni Mondo TV, arrivando a detenere una partecipazione del 20,03%. È quello che emerge dal filing model pubblicato in data di ieri in ossequio alla normativa vigente in materia di cosiddetto Internal Dealing. Seduta euforica quella di oggi per il titolo Mondo TV che segna un rialzo di oltre il 10% a 1,50 euro, dopo aver toccato un massimo intraday a 1,51 euro.Giuliana Bertozzi, già azionista di maggioranza relativa, ha precisato di aver proceduto agli acquisti in quanto ritiene l’acquisto di azioni della Mondo TV un valido investimento ai valori attuali e che non esclude che gli acquisti possano continuare nei prossimi sei mesi, senza peraltro avere volontà di modificare l’assetto di controllo e gestionale della società. L’azionista di maggioranza relativa ha infatti espresso la propria fiducia nel management attuale e ha sottolineato che non intende integrare né modificare gli organi di amministrazione e controllo della Mondo TV.