Mondo TV insieme alla tedesca Toon2Tango per la distribuzione due nuove serie televisive

simone borghi 6 marzo 2020 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Nuovo accordo che amplia l’ambito della collaborazione tra la Mondo TV e la tedesca Toon2Tango attraverso un accordo per la distribuzione mondiale, sia dei diritti media che dei diritti di licensing e merchandising, di due serie di proprietà di terze parti.La commissione concordata tra le parti e da Toon2tango con i proprietari dei due brand, e che deve essere mantenuta riservata, sarà ripartita tra Mondo TV e Toon2Tango alla luce della loro intensa cooperazione nella distribuzione. Uniche eccezioni alla regola della ripartizione sono i territori dell’Italia, che rimane al 100% alla Mondo, e della Germania, Austria e Svizzera che rimangono al 100% alla Toon2Tango.I due progetti, già riscontrato preliminarmente dalle parti nel corso del recente Kidscreen summit di Miami, hanno un alto potenziale di successo in termini di vendite e ricavi, sebbene ad oggi non facilmente quantificabile che avrà effetti positivi sul fatturato nei prossimi tre anni.