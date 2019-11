Mondo TV entra nel mondo dei videogame, acquistata quota startup inglese

Valeria Panigada 15 novembre 2019 - 09:09

Mondo Tv muove i primi passi nel mondo digitale dei videogame. Il gruppo ha sottoscritto una lettera di intenti per l’acquisizione di una partecipazione minoritaria, pari al 19%, del capitale di una startup inglese la cui attività è principalmente focalizzata allo sviluppo e alladistribuzione di videogame. L’investimento previsto è pari a 90mila sterline, di cui 50mila saranno versati in acconto futuro aumento di capitale e 40mila agli attuali azionisti. L'accordo prevede anche un'opzione per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza. L’operazione dovrebbe concludersi entro la metà di dicembre di quest’anno.