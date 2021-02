Mondo TV entra in Ungheria con i MeteoHereos e Sissi

Redazione Finanza 10 febbraio 2021 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV annuncia ha raggiunto un’intesa preliminare per la messa in onda su M 2, il principale canale free-to-air ungherese dedicato ai ragazzi, della prima stagione dei MeteoHeores, in corso di produzione, e delle tre stagioni della serie Sissi, la Giovane Imperatrice. Si tratta della prima volta che Mondo TV riesce a piazzare i propri programmi sul più importante canale televisivo ungherese nel target: "l’intesa quindi - si legge nella nota - può risultare un apri-strada per stabilire una collaborazione di più lunga durata".