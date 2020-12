Mondo TV, accordo per la licenza mondiale di toy master con Silverlit

Redazione Finanza 28 dicembre 2020 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV, attraverso la controllata Mondo TV Suisse, ha sottoscritto con il produttore Silverlit di Hong Kong un contratto per la concessione della licenza cosiddetta di “master toy” per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di linee giocattolo dedicate alla terza stagione di Robot Trains, attualmente in produzione e che si prevede sarà conclusa entro la fine del 2021. Con questo accordo Mondo TV ha licenziato i diritti per tutto il mondo e fino a luglio 2026 al giocattolaio che già aveva lavorato sui prodotti della prima e della seconda stagione dei Robot Trains. La presenza di una linea giocattolo anche per la nuova stagione, sottolinea la società, oltre ad essere una fonte di ricavi autonoma, rappresenta una solida base di partenza per il rilancio del licensing di Robot Trains.