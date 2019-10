Mondo TV Suisse: contratto con Vooz per la coproduzione di un nuovo cartone animato

simone borghi 21 ottobre 2019 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV Suisse sottoscrive con Vooz, primaria società coreana di contenuti e marketing in particolare famosa in quanto titolare della serie di successo Pukka, il contratto per la coproduzione di un nuovo cartone animato basato sulla property coreana GooDoil Family.L’accordo prevede la partecipazione alla produzione da parte di Vooz sia in natura che con una contribuzione finanziaria di 2,85 milioni di dollari. Il contratto prevede infine sia una ripartizione territoriale tra le parti per la distribuzione della serie e dei relativi diritti di licensing e merchandising, sia una ripartizione dei successivi ricavi derivanti dalla medesima distribuzione.Matteo Corradi, ad della capogruppo Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo felici di confermare il nostro impegno in questo nuovo progetto con Vooz, società coreana di primo livello già famosa per aver prodotto le serie di successo basate sulla property Pukka, per una nuova serie dal forte carattere comedy e che arricchirà il nostro portfolio”.Dopo la notizia il titolo Mondo TV Suisse ha ingranato al rialzo e ora segna il +6,5% a 1,32 euro, sovraperformando il Ftse Aim Italia (+0,2%).