Mondadori: trimestre in perdita ma condizioni sostenibili per un possibile futuro ritorno al dividendo

Alessandra Caparello 15 maggio 2019 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

In flessione nel primo trimestre 2019 i ricavi del gruppo Mondadori che toccano i 166,8 milioni di euro contro i 177,7 del precedente esercizio. L'EBITDA adjusted (ante IFRS 16) del gruppo ha registrato un miglioramento di 0,5 milioni di euro a -2,2 milioni di euro mentre l'’EBIT (ante IFRS 16) ed è risultato in significativa crescita, a -7,6 milioni di euro rispetto ai -11,2 milioni al 31 marzo 2018.Nel primo trimestre dell'anno Mondadori ha registrato una perdita di gruppo di 3,5 milioni in miglioramento di 10,1 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018. Confermati i target per l'intero 2019, con "ricavi in leggera contrazione, un margine operativo lordo adjusted in crescita 'single digit' e un risultato netto in significativa crescita, atteso nel range 30-35 milioni".Il cash flow ordinario, dice la società, è atteso intorno a 45 milioni" e crea "condizioni sostenibili per un possibile futuro ritorno al dividendo". Nel corso dell'anno inoltre, il gruppo proseguirà il percorso di riposizionamento strategico e ulteriore focalizzazione sui core business, in particolare consolidando la leadership nell'Area Libri, perfezionando la cessione di Mondadori France e individuando nuove aree di sviluppo. A Piazza affari al momento il titolo Mondadori è in rialzo dell’1,31 per cento.