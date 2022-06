Mondadori si rafforza nel fumetto, acquistato il 51% di Edizioni Star Comics

Il Gruppo Mondadori ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione del 51% di Edizioni Star Comics, il principale editore italiano di fumetti, specializzato nella pubblicazione nel mercato domestico delle più importanti produzioni internazionali tra le quali i manga giapponesi.

L’acquisizione, spiega il gruppo di Segrate, è coerente con la strategia di rafforzamento del core business dei libri e consente di raggiungere una posizione di leadership nel comparto nazionale dei fumetti, l’ambito più dinamico del settore editoriale. Il comparto fumetti, infatti, è caratterizzato da una crescita del 175% nel triennio 2019-2021 e del 30% nei primi 4 mesi del 2022 (dati a valore, fonte Ufficio Studi AIE su dati Nielsen Bookscan).

L’acquisizione del 51% del capitale sociale di Edizioni Star Comics è stata definita sulla base di un enterprise value (per il 100% della società) pari a 28 milioni di euro: il prezzo, che verrà corrisposto interamente per cassa al closing, sarà soggetto ad aggiustamento definitivo sulla base della posizione finanziaria netta.