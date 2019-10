Mondadori: offerta vincolante per 5 magazine da parte de "La Verità" di Belpietro

Daniela La Cava 23 ottobre 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Mondadori ha annunciato di avere ricevuto un'offerta vincolante per l’acquisizione dei magazine Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle da parte de La Verità di Maurizio Belpietro. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di dare mandato all’amministratore delegato Ernesto Mauri di realizzare tutte le azioni volte a esaminare e a finalizzare l’operazione, coerentemente con la strategia annunciata di focalizzazione sui core business Libri, Retail e i Magazine con maggiori potenzialità di sviluppo multimedia.L'offerta, che ha validità sino al 31 dicembre 2019, prevede la costituzione di una NewCo, la cui partecipazione sarà al 75% da parte de La Verità e al 25% da parte di Arnoldo Mondadori Editore. Tale offerta, precisa una nota della società editoriale milanese, comporta anche un earn-out a favore del socio Arnoldo Mondadori Editore e meccanismi di put/call a favore dei soci. Le attività relative alle 5 testate in oggetto hanno registrato nel 2018 ricavi per 22,4 milioni di euro.A Piazza Affari il titolo Mondadori guadagna circa il 2% a 1,934 euro, dopo essersi spinto fino a quota 1,964 euro.