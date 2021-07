Moncler sprofonda fino a -4% dopo conti, ricavi oltre attese non saziano investitori

Titta Ferraro 28 luglio 2021 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Forti vendite su Moncler all'indomani dei conti del primo semestre 2021. Il titolo cede oltre -4% a 57,14 euro dopo una breve sospensione al ribasso. Il colosso dei piumini ha riportato nel primo semestre dell'anno ricavi per 621,8 mln di euro, in crescita del 57% rispetto al primo semestre 2020 e dell'11% rispetto al primo semestre 2019. I risultati di Stone Island sono stati consolidati a partire dal 1° aprile 2021 con contributo di 56,2 sui ricavi del 2° trimestre. L'utile netto del gruppo guidato da Remo Ruffini è di 58,7 mln di euro nel semestre rispetto alla perdita di 31,6 mln dell'analogo periodo 2020.Gli analisti di Equita sottolineano che i ricavi sopra le attese (+5% nel 2Q21 sul 2Q19, vs +1% exp.) sono stati spiegati da Moncler dalla forte performance nel wholesale (+29% sul 2Q19 vs +20% exp), mentre il retail è stato in linea con le stime (-4% sul 2Q19 da -2% del 1Q).Il management è fiducioso su un`accelerazione nella seconda metà dell'anno, in particolare grazie al maggior contributo dei consumatori locali nel quarto trimestre e all'evento Genius previsto in Cina.