Moncler: segnali incoraggianti, ma più prudenza sul contesto di settore (analisti)

Alessandra Caparello 9 giugno 2020 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Segnali incoraggianti arrivano da Moncler ma gli analisti di Equita Sim hanno aggiustato le stime per incorporare un contesto di settore più prudente tenuto conto di una minore visibilità sulla ripresa del turismo (40% della spesa del settore, Moncler in linea), scarse evidenze di miglioramento tra la clientela domestica in Europa e recenti proteste razziali in US, che stanno ritardando la ripresa nonostante la fine del lockdown.Gli esperti della Sim hanno così tagliato il fatturato 2020 del 7% e le stime di utile adj. sono ora 7% sotto consensus sul 2020 ma appena sopra sul 2021.