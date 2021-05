Moncler: scissione parziale di Sportswear Company, Intesa conferma buy

Redazione Finanza 19 maggio 2021 - 14:34

Movimenti in calo per Moncler a Piazza Affari, dove il titolo si muove in flessione di circa l'1,36% a 52,04 euro. Ieri a mercati chiusi il consiglio di amministrazione di Moncler e della controllata Sportswear (società del brand Stone Island) hanno approvato il progetto di scissione parziale di Sportswear (SPW) a favore del gruppo guidato da Ruffini. L'operazione di scissione, si legge nel comunicato, si inserisce nel contesto della più ampia operazione di integrazione tra Moncler e SPW e conseguente riorganizzazione del gruppo Moncler ed è volta ad assicurare al gruppo medesimo una maggiore efficienza operativa, funzionale ed economica."La scissione fa parte dell’integrazione tra SPW e Moncler e mira a consentire maggiore efficienza funzionale ed economica, unendo le due strutture dedicate al marketing e alla brand recognition", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo che mantengono la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Moncler, con target price di 61,3 euro.