Moncler risale sul Ftse Mib, per analisti titolo ha pagato anche sentiment negativo su vendite 1° trimestre

Alessandra Caparello 24 marzo 2021 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

In territorio positivo il titolo Moncler che al momento a Piazza Affari segna +0,71% a 48,29 euro.Dal collocamento di circa 8 milioni di azioni da parte di Ruffini Partecipazioni il 9 marzo, Moncler ha sottoperformato l’indice FTSEMib (-6% rel) e i suoi peers (-9%). Equita crede che negli ultimi giorni all’impatto tecnico del collocamento si sia aggiunto un sentiment negativo sull’andamento delle vendite del primo trimestre (numeri in uscita il 22 aprile). “Noi ci aspettiamo € 363 milioni, con retail +24% su base annua e wholesale a +7%”.“Questo in effetti implicherebbe un rallentamento del retail rispetto al quarto trimestre, e in particolare rispetto a Dicembre, ma sarebbe comunque coerente con le nostre aspettative annuali per Moncler e considerando anche la stagionalità del marchio più sbilanciata sul 2H (e in particolare sul 4Q, che vale circa metà del fatturato retail annuo), oltre alla diversa tempistica del lancio di Genius che pensiamo possa aumentare ulteriormente quest`anno l`accelerazione delle vendite nel 4Q” concludono gli esperti secondo cui la stima di fatturato per Moncler Stand-alone è per altro superiore al consensus.