Moncler, rinnovato in anticipo accordo di licenza eyewear con Marcolin

Valeria Panigada 6 luglio 2020 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Moncler e Marcolin hanno annunciato oggi il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista e maschere da sci per uomo e donna a marchio Moncler Lunettes. La partnership, iniziata nel 2015, è stata estesa per ulteriori 5 anni, fino al 31 dicembre 2025. Questa mattina il titolo Moncler sale di 1 punto percentuale a Piazza Affari. Nei giorni scorsi il gruppo ha annunciato di avere sottoscritto un accordo di finanziamento con Intesa Sanpaolo per un massimo di 400 milioni di euro.