Moncler ribalta l'avvio: titolo in vetta con un rialzo di oltre il 3%, Equita apprezza deal Stone Island

Daniela La Cava 7 dicembre 2020 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Shopping di fine anno per Moncler che compra Stone Island. Dopo un avvio in rosso, con cali di quasi il 2%, il titolo del gruppo guidato da Remo Ruffini ha letteralmente ribaltato la giornata di Borsa. Ora si trova infatti al comando del Ftse Mib con un guadagno di oltre il 3% e viaggia ben sopra quota 44 euro. Da fine ottobre è stata forte l'accelerazione in Borsa di Moncler che da quota 34 euro si è proiettato oltre quota 44 euro, scacciando i minimi di inizio anno (12 marzo 2020) a quota 26 euro.Operazione interessante sia in termini strategici sia finanziari. Così Equita che conferma la raccomandazione hold (tenere in portafoglio) su Moncler. "L'operazione ci sembra strategicamente opportuna in quanto offre a Moncler l'opportunità di accompagnare Stone Island in un processo di ampliamento geografico (oggi 80% del fatturato in Europa) e di rafforzamento della distribuzione diretta (oggi 78% del fatturato è wholesale) e del digitale, facendo leva su un marchio con un posizionamento forte e distintivo", spiegano gli esperti della sim milanese ricordando che Sportswear è controllata dal fondatore Rivetti (50%), altri membri della famiglia Rivetti (20%) e Temasek (30%). Da Equita sottolineano inoltre che il prezzo sarà pagato in parte cash (fino a 748 milioni di euro) e in parte in azioni Moncler di nuova emissione al prezzo di 37,51 euro e ricordano che Moncler ha cassa, attesa a 883 milioni per fine 2020. Secondo l'analisi di Equita l'operazione su Stone Island potrebbe sostenere gli utili di Moncler.