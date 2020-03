Moncler: revocata assemblea 22 aprile 2020

Daniela La Cava 24 marzo 2020 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Moncler ha annunciato ieri sera che l'assemblea ordinaria e straordinaria, fissata in unica convocazione il prossimo 22 aprile, è stata revocata. La decisione, ha spiegato la società in una nota, è stata presa a "fronte dell'emergenza Covid-19 e in considerazione dei provvedimenti normativi emanati per contenere gli effetti della situazione emergenziale". Moncler ha fatto inoltre sapere che l'assemblea verrà riconvocata in altra data, sia in parte ordinaria sia in parte straordinaria, e si terrà in unica convocazione, avvalendosi del più ampio termine di 180 giorni dalla fine dell'esercizio, con le più appropriate modalità di svolgimento per favorire una adeguata partecipazione degli azionisti."L'eventuale modifica delle date di stacco e pagamento del dividendo sarà comunicata senza indugio al pubblico", si legge nel comunicato.