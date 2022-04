Moncler promossa da Barclays: rating owerweight per 'profilo difensivo', tp sale a 60 euro

Redazione Finanza 8 aprile 2022 - 13:54

MILANO

Giornata all'insegna degli acquisti per Moncler a Piazza Affari, con il titolo che sale di quasi il 4% sopra la soglia dei 51 euro. A sostenere l'azione, tra le migliori del Ftse Mib alle spalle di Banco Bpm che vola di circa il 15%, la promozione arrivata dagli analisti di Barclays che hanno alzato il rating su Moncler a overweight dal precedente equal weight definendolo un titolo difensivo nell'attuale contesto, con il target price che passa da 56 a 60 euro (implica un potenziale upside del 21% circa)."Un profilo difensivo nel contesto attuale - spiegano gli esperti - in quanto il business dell'azienda, con ricavi più spostati nella seconda parte dell'anno, dovrebbe essere meno influenzato rispetto ai competitor dall'aumento dei contagi da Covid in corso in Cina". Da considerare, si legge nel report, anche il fatto che la valutazione elevata di Moncler è sempre stata un punto debole dell'equity story, ma da inizio anno l'azione ha messo a segno una flessione del 23% e lascia quindi spazio per puntare a una ripresa.Intanto è previsto per il prossimo 5 maggio il Capital Markets Day di Moncler a Milano, in occasione del quale il gruppo guidato da Remo Ruffini dovrebbe annunciare maggiori dettagli sulla sua strategia, iniziative di marketing e piani di espansione.