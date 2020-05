Moncler: patto parasociale rinnovato per altri 12 mesi

Daniela La Cava 26 maggio 2020 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

Moncler ha comunicato il rinnovo del patto parasociale attualmente in essere tra Ruffini Partecipazioni Holding di Remo Ruffini e Venezio Investments Pte (controllata dal fondo sovrano di Singapore Temasek). Dalla comunicazione ufficiale si apprende che il patto si è rinnovato lo scorso 21 maggio per un periodo di ulteriori dodici mesi rispetto all’originario termine finale, il tutto in conformità a quanto disposto dal patto. "Pertanto il patto sarà efficace sino al 3 agosto 2021", si legge nella nota.