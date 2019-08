Moncler: nuova location all'aeroporto di Hong Kong, titolo sul fondo del listino

Valeria Panigada 13 agosto 2019 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso del titolo Moncler a Piazza Affari. L'azione del gruppo guidato da Remo Ruffini finisce sul fondo del listino principale con un calo del 2,5%, passando di mano a 34,28 euro. A pesare sugli scambi è la protesta a Hong Kong. Moncler ha annunciato una nuova location per la sua boutique proprio nell'aeroporto della città, in cui ieri si è scatenata la protesta dei manifestanti causando il blocco del terminal e la cancellazione dei voli. Secondo quanto annunciato ieri, nel pieno delle proteste, il nuovo spazio occupa un intero piano, con un’area di vendita di circa 100 metri quadri dove sono presenti tutte le collezioni Moncler.Oggi l'aeroporto di Hong Kong ha riaperto ma con fatica, mentre le proteste sono continuate, anche se su scala ridotta. Alcuni voli sono stati riaperti, ma molti altri sono stati cancellati a causa di un arretrato dopo la chiusura forzata di ieri. La tensione a Hong Kong rimane alta, con le manifestazioni che non mostrano segni di rinuncia, mentre le autorità cinesi avrebbero parlato di terrorismo per descrivere le proteste.