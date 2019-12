Moncler: nessun advisor sarebbe al lavoro su possibile operazione Kering

Daniela La Cava 11 dicembre 2019 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Nessun advisor (né legale né finanziario) sarebbe al momento al lavoro su una possibile acquisizione di Moncler da parte dei francesi di Kering. Alcune banche d’affari starebbero comunque vagliando la fattibilità (o meno) dell’operazione. Questo quanto riporta oggi "Il Sole 24 Ore", che si sofferma su Moncler dopo i rumors di una possibile operazione tra Kering e il gruppo italiano, lanciati lo scorso 4 dicembre da Bloomberg News."Non vediamo elementi particolarmente circostanziati in queste indiscrezioni", sottolineano gli analisti di Equita sottolineando che "un interesse di Kering per Moncler ci sembra plausibile e che, eventualmente, pensiamo riguarderebbe l’intera società e non semplicemente una quota di minoranza". Inoltre, Remo Ruffini, in veste di azionista di Moncler, ha precisato la scorsa settimana di avere colloqui con una pluralità di soggetti, investitori e operatori del settore, inclusa Kering. Inoltre, l'analista di Equita, Paola Carboni, ricorda che "al momento Ruffini controlla il 22.5% di Moncler tramite Ruffini Partecipazioni; pertanto nel caso in cui Ruffini cedesse semplicemente parte della propria quota (ad esempio ad un investitore finanziario), non scatterebbe alcun obbligo di Opa".