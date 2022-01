Moncler incassa promozione Equita: rating sale a buy per "visibilità e qualità della crescita"

Daniela La Cava 11 gennaio 2022 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Promozione nel mondo del lusso italiano per Moncler. Gli analisti di Equita hanno alzato la raccomandazione a buy sul titolo del gruppo guidato da Remo Ruffini per "visibilità e qualità della crescita" e hanno rivisto al rialzo anche il target price che passa a 72 dal precedente 58 euro. Nel dettaglio, gli esperti della sim milanese spigano che l'upgrade è avvenuto sulla base "di una buona visibilità su un quarto trimestre 2021 in accelerazione nonostante il rallentamento della Cina nelle ultime settimane per lockdown Covid e l’attacco malware del 23 dicembre" e di una "maggiore fiducia sul 2022-23". Equita ha, infatti, migliorato le stime del fatturato (+2/3%) e dell'utile netto (+3/6%). Gli esperti hanno alzato il giudizio su Moncler grazie anche a "una visione più positiva sul settore, ben posizionato nell’attuale contesto inflattivo" e per la "preferenza per titoli di qualità con drivers company-specific".Una doppia promozione che sostiene Moncler a Piazza Affari, con il titolo che sale di circa l'1,4% a quota 61,5 euro.