Moncler: contratto finanziamento revolving fino a 400 mln

Daniela La Cava 6 luglio 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Moncler ha annunciato nei giorni scorsi di avere sottoscritto un accordo di finanziamento con Intesa Sanpaolo per un massimo di 400 milioni di euro. Il finanziamento - si legge in una nota - consiste nella concessione a favore di Moncler di una linea di credito di tipo sustainability linked revolving credit facility, con un meccanismo premiante legato al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale.Moncler "grazie a questa linea di credito, consolida il già elevato indice di liquidità, mitigando ulteriormente il profilo di rischio derivante dall’attuale situazione".Il Sustainability Loan - ESG linked RCF - è stato strutturato da Banca IMI in qualità di Sole Global Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Sustainability Coordinator. La linea di credito commited ha scadenza 2023 e possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.