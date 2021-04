Moncler: consensus vede 1° trimestre 2021 in risalita, Mediobanca indica 4 motivi per essere positivi sul titolo

Redazione Finanza 9 aprile 2021 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Moncler ha pubblicato il consensus sui ricavi del primo trimestre 2021, basato sulle stime di 18 analisti. Il cda per l'approvazione dei conti del primo trimestre dell'anno è in agenda il 22 aprile.I ricavi del gruppo sono visti a 361,2 mln di euro (+17% reported o +19% totale ex FX). Nel dettaglio a trainare la crescita soprattutto il Retail con 281,2 mln (+19% a/a), mentre il wholesale è visto a 80 mln (+8%).Mediobanca Securities, che a inizio mese ha riavviato la copertura su Moncler con outperform e target price a 60 euro, presenta delle stime leggermente inferiori al consenso pubblicato prevedendo ricavi totali a 353 milioni (+14% a/a) con vendite retail a + 15% e quelle wholesale a +10%. Dopo i risultati del 2020 e l'acquisizione di Stone Island, il posizionamento positivo sul titolo è motivato da Mediobanca da quattro fattori: 1) Posizione migliore per superare i venti macro contrari: 2) Inizio positivo del 2021; 3) Fiducia su una rapida ripresa ai livelli pre-crisi; 4) Opportunità di M&A.