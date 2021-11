Moncler al tappeto a Piazza Affari complice Goldman Sachs che dice sell

Titta Ferraro 9 novembre 2021 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Molto male oggi Moncler che si segnala come il peggior titolo sul Ftse Mib con un calo del 2,82% a 66,24 euro. A pesare è un report sul settore del lusso da parte di Goldman Sachs che ha tagliato la raccomandazione su Hermès e Moncler a Sell (dal precedente Neutral). Nel dettaglio su Moncler la casa d'affari statunitense spiega come sembri controintuitivo diventare più cauti sul titolo "quando pensiamo che lo slancio del marchio è forte nel periodo di vendita più importante dell'anno dato il suo bias stagionale", ma a portare a maggiore cautela sul titolo è la sovraperformance di Moncler (+ 18% vs peers a 6 mesi) e quindi le prospettive positive per il 4° trimestre 2021 e il promo trimestre 2022 (Olimpiadi invernali) siano già prezzate. Il prezzo obiettivo indicato da Goldman Sachs è 61 euro e implica un potenziale downside del 10%.