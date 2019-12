Moncler: Ruffini: contatti con Kering e altri del settore ma nessuna ipotesi concreta allo studio

Daniela La Cava 5 dicembre 2019 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

In relazione alle indiscrezioni riportate da alcuni organi di stampa, Remo Ruffini, nella sua veste di azionista di Moncler, precisa che "periodicamente intrattiene contatti e interloquisce con investitori e altri operatori del settore, tra cui il gruppo Kering, su potenziali opportunità strategiche per promuovere ulteriormente lo sviluppo di Moncler, senza che, allo stato, vi sia alcuna ipotesi concreta allo studio". E' quanto si legge in un comunicato di Moncler.Intanto a Piazza Affari il titolo Moncler avanza di circa l'8% a 41,95 euro, dopo avere toccato un massimo nel corso della mattinata a 43,61 euro.