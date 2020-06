Moncler, Equita taglia stime 2020-22 su 'contesto settore'. Ma 'segnali incoraggianti'

Laura Naka Antonelli 9 giugno 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Equita SIM hanno annunciato di aver tagliato le stime 2020/22 (EPS adj. -7/-2%), motivando la decisione con la maggiore prudenza consigliata "sul contesto di settore", nonostante la presenza di "alcuni segnali incoraggianti".Questi segnali incoraggianti sono: la "crescita double digit in Mainland China a maggio", i "buoni segnali dal Giappone post lockdown, e Korea ancora bene". Inoltre l'"ecommerce" è di nuovo in forte crescita double digit dopo il rallentamento di Marzo/Aprile" e ci sono "riscontri positivi sulle rinegoziazioni degli affitti anche in EU/US", con "efficaceriduzione dei costi"."Tuttavia abbiamo aggiustato le stime per incorporare un contesto di settore più prudente tenuto conto di- minore visibilità sulla ripresa del turismo (40% della spesa del settore, Moncler in linea)- scarse evidenze di miglioramento tra la clientela domestica in Europa- recenti proteste razziali in US, che stanno ritardando la ripresa nonostante la fine del lockdown".Di conseguenza, "abbiamo tagliato il fatturato 2020 del 7%, con SSSg (le vendite comparate "Same Store Sales Growth - SSSG") del quarto trimestre ancora low s.d. negativa, posticipando leggermente la normalizzazione (SSSg 2021 ancora -2,5% vs. 2019 contro prec. +1%). Il taglio degli utili è proporzionale (-6% sul 2020 e -3/2% sul 2021-22), tenuto conto dei messaggi incoraggianti sul controllo costi"."L'utile adjusted 2020/21 è atteso ora a € 229/337 milioni rispetto al consensus a €246/311 milioni - scrivono ancora gli analisti di Equita Sim -le nostre stime di utile adj. sono ora 7% sotto consensus sul 2020 ma appena sopra sul 2021, dove i numeri nostri e di mercato pensiamo risultino comunque coerenti con le ipotesi della società ad oggi circa la velocità di recupero del business".Il target price è stato "limato a 38 da 38,2, con P/E ex-cash implicito 2021-22 di circa 25x e 21x".Equita SIM precisa che "la visibilità sul settore rimane bassa" e parla di "multipli demanding (31x P/E21 e 26x P/E22, a premio del 90% rispetto al mercato contro 75% di media2018-19)".Detto ciò, "in questo contesto Moncler offre valutazioni più interessanti (23x e 19x P/E ex-cash), forza del marchio, buon posizionamento sull'online (10% del fatturato), alta esposizione alla clientela domestica cinese (50% vs. 40-45% per i peers)". Ale 15 circa ora italiana, il titolo Moncler cede l'1,64% a quota 34,16.