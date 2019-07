Moncler: Banca Imi dice ancora 'hold', tp a 33,5 euro

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Moncler finisce sotto la lente di Banca Imi. In una nota che porta la data di oggi gli analisti della banca italiana hanno confermato la raccomandazione sul titolo del big italiano dei piumini a 'hold' e il target price a 33,5 euro. Attualmente l'azione Moncler sta scambiando a 38,33 euro, con un rialzo di circa lo 0,9 per cento. "L'equity story di Moncler resta una delle top performer rispetto ai competitor sotto la nostra copertura nei prossimi trimestri", segnala il broker.Per i primi sei mesi dell'anno da Banca Imi pronosticano una crescita nelle vendite a parità di perimetro "stabile ad alta cifra" e si attendono "una performance leggermente più debole" per il canale wholesale. Nel complesso, Banca Imi indica: "le nostre stime restano sostanzialmente invariate e sono mediamente inferiori del 5% rispetto alle stime di Eps 2019-2021 del consensus FactSet", conclude Imi.