Moda sostenibile: Industrie Chimiche Forestali introduce linea di tessuti tecnici con cotone rigenerato

Valeria Panigada 3 marzo 2021 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Industrie Chimiche Forestali, società quotata sul mercato Aim Italia, intorduce una innovativa linea di tessuti tecnici eco-friendly realizzati con filati contenenti fibre di cotone rigenerato per l’impiego nel settore calzaturiero e della pelletteria di lusso per le grandi griffe della moda. La nuova linea di tessuti è stata messa a punto nei laboratori di R&D di Forestali in collaborazione con alcuni fornitori e con l’obiettivo di sostituire il cotone vergine, noto per generare un alto impatto ambientale dovuto all’elevato impiego di risorse idriche nel processo produttivo.“La decisione di eliminare in ambito produttivo l’utilizzo del cotone vergine, sostituendolo con il cotone rigenerato, rispetta gli obiettivi del gruppo in ottica sostenibilità ed economia circolare - ha detto Marcello Taglietti, COO di Industrie Chimiche Forestali - Come azienda chimica, vogliamo contraddistinguerci nel nostro settore proponendo soluzioni e iniziative innovative che contribuiscano a migliorare la qualità dell’ambiente nel quale viviamo. Siamo soddisfatti delle novità introdotte e determinati a proseguire la nostra strada verso un futuro sempre più green”.