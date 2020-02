Moda: in Italia su 173 aziende 70 hanno proprietà straniera

Alessandra Caparello 13 febbraio 2020 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Forte la presenza di gruppi stranieri nella moda italiana tanto che 70 delle 173 aziende hanno infatti una proprietà straniera e in tutto controllano il 34,7% del fatturato aggregato (il 14,2% è francese, fra cui LVMH e Kering, entrambe con il 5,4%). Questa la fotografia che scatta l’Area Studi Mediobanca presentando la nuova edizione sul Sistema Moda in cui vengono analizzate le dinamiche delle 173 Aziende Moda Italia con un fatturato superiore a €100 mln nel 2018 e dei principali gruppi europei del settore.Notevole l’incremento rispetto al 2014 (quando i gruppi stranieri controllavano il 23,9% del fatturato), dovuto in gran parte alla velocità quasi 4 volte superiore a cui queste società sono cresciute rispetto a quelle a controllo italiano.