Moda di lusso: in caduta libera il valore finanziario dei principali marchi

20 settembre 2021

Gucci è il brand di maggiore valore e Moncler è la marca più forte del mondo della moda di lusso. Così emerge dal Brand Finance Luxury & Premium 50 2021 in cui le prime posizioni delle due classifiche sono dominate dal comparto auto, che pesa il 25% del valore complessivo.Porsche domina la classifica dei brand ordinati per valore finanziario e Ferrari la classifica dei brand ordinati per la forza con cui influenzano le scelte dei consumatori. La moda pesa oltre il 60% dei brand in classifica, sia in termini di valore finanziario sia di quantità di marchi. I brand della moda francesi nella Brand Finance Luxury & Premium 50 2021 fanno la parte del leone; mediamente i brand moda francesi valgono quasi il doppio degli italiani. D’altra parte, dalla valutazione emerge che non sono gli italiani ad essere poco efficaci, ma sono i francesi ad avere una marcia in più. Infatti, osservando le performance di tutti i 50 brand in classifica, a prescindere dal settore, risulta che il rapporto tra brand francesi e svizzeri, britannici o Giapponesi è ancora più premiante per i cugini d'oltralpe.