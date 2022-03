Moda di lusso: Giglio.com inaugura nuovo polo logistico di Vimodrone

Alessandra Caparello 2 marzo 2022 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Nuovo polo logistico di Vimodrone per Giglio.com, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, rafforzando così la propria presenza a livello internazionale, moltiplicando i processi di evasione per raggiungere ancora più velocemente i suoi clienti internazionali.L’hub milanese costituisce un nodo strategico per ottimizzare ulteriormente i processi di delivery, supply chain e operations management. La nuova sede logistica, che si sviluppa su una superficie di 1550 metri quadrati ed è dotata di 24 postazioni, si aggiunge al recente polo inaugurato a Palermo, lo scorso 26 Ottobre 2021. Un totale di 3000 metri quadrati di spazio che, in un marketplace, per sua natura, sono interamente dedicati alla preparazione e all’evasione degli ordini, non prevedendo lo stoccaggio della merce. Ciò consentirà all’azienda di quintuplicare la capacità di evasione degli ordini.