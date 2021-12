Moda: al via la nuova Corneliani, investimento da 17 mln per il rilancio del marchio mantovano

Redazione Finanza 30 novembre 2021 - 13:26

MILANO

Corneliani, marchio italiano d'eccellenza, è salvo. Oggi si è completato il passaggio formale del ramo d’azienda alla Newco, che garantirà a questo storico marchio della moda italiana una solida presenza sul mercato e prospettive finalmente concrete sul futuro produttivo dello stabilimento di Mantova e dei suoi lavoratori.Il nuovo progetto industriale è stato reso possibile attraverso il ricorso al Fondo di salvaguardia, gestito da Invitalia per conto del Mise, che ha partecipato ad un aumento di capitale con 6,5 milioni di euro ed è stato realizzato insieme a un investitore privato per un ammontare complessivo di 17 milioni di euro.“È un giorno importante per la nuova Corneliani che grazie al coraggio di un investitore privato e ai soldi pubblici vede concretizzata la strada di un reale rilancio per un marchio italiano storico e conosciuto in tutto il mondo per la sua eccellenza", ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti.Il primo importante risultato verso la soluzione della crisi di Corneliani era stato raggiunto lo scorso aprile, con l’accordo per il riavvio della produzione della collezione autunno-inverno, attraverso cui è stata garantita la ripresa delle attività nel sito mantovano.