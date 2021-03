Moda: Ardian acquisisce una quota nel marchio tedesco Kapten&Son

Alessandra Caparello 10 marzo 2021 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Ardian investe in Kapten & Son, un marchio tedesco specializzato nella vendita al dettaglio online di accessori lifestyle e moda.L’acquisizione della società di investimento privata leader a livello mondiale, attraverso uno dei suoi fondi Ardian Growth, rappresenta il primo investimento in Germania (da parte di Ardian Growth) e permetterà al team di sostenere i fondatori di Kapten & Son nel loro sviluppo a livello europeo. Come commenta Laurent Foata, Managing Director e Head of Ardian Growth, Ardian Growth attualmente investe in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e nel Benelux dimostrando la capacità di aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di crescita.