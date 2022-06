Mobilità sostenibile: 73% italiani orientato ad acquisto veicolo elettrico (EY Mobility Consumer Index)

Oltre il 70% degli italiani che intende acquistare un veicolo lo sceglierà elettrico, la percentuale più alta a livello globale. E’ questa la tendenza che emerge dai dati dell’EY Mobility Consumer Index, lo studio annuale condotto da EY su oltre 18 Paesi inclusa l’Italia, che analizza i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori nel settore della mobilità. Un dato in aumento rispetto al 2021 quando gli intervistati orientati verso l’elettrico erano pari al 63%. Nel dettaglio, la Penisola risulta il Paese con la percentuale più alta tra quelli coinvolti nella survey EY, registrando una media globale del 52% a fronte del 42% nel 2021.

Nello specifico, il 23% dei potenziali acquirenti di automobili prevede di acquistarne una completamente elettrica nel 2022, un dato nettamente in aumento rispetto all’anno scorso (9%) ma in linea con la media mondiale registrata quest’anno pari al 20%. Il 22% invece acquisterebbe un’ibrida plug-in, in leggero aumento dunque (21%) rispetto al 2021, dove la media globale è pari al 10%. Infine, il 28% acquisterebbe un’auto ibrida (nel 2021 era il 33%) a fronte di una media globale del 21%.

Dall’indice EY emerge che tra coloro che si dichiarano potenziali acquirenti di veicoli elettrici, il 47% sono Boomer, il 26% fa parte della Gen X, il 16% appartiene ai Millenials e il 10% alla Gen Z. In Italia, tra chi è intenzionato ad acquistare quest’anno un’automobile elettrica, il 43% abita in un’area rurale, il 18% in una città di medie dimensioni, il 18% nel centro città di una grande città, il 12% in una piccola città/paese e il 9% nelle aree suburbane di una grande città.