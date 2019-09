Mobilità elettrica: Enel X entra in jv Hubject, acquistata quota del 12,5%

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Enel X ha annunciato di avere acquisito una partecipazione del 12,5% nella tedesca Hubject, la joint venture per la mobilità elettrica, che include aziende di punta nei settori della tecnologia, dell’automotive e delle utility. Nel dettaglio, Hubject, fondata nel 2012 e che vede tra i suoi i suoi azionisti BMW Group, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy, Siemens, e il gruppo Volkswagen, ha sviluppato una piattaforma interoperabile che permette ai conducenti di veicoli elettrici di caricare le proprie auto attraverso una rete di oltre 200mila punti di ricarica pubblici in tutto il mondo senza dover stipulare ulteriori contratti oltre a quello con il proprio fornitore di servizi di e-mobility che utilizza i servizi di eRoaming di Hubject.Con l'ingresso nella joint venture, Enel X estende l'interoperabilità della sua rete europea oltre gli 8mila punti di ricarica pubblici già a disposizione dei propri clienti, ottenendo così la possibilità di accedere all’intera rete della joint venture. La società del gruppo Enel contribuirà inoltre alla partnership ampliando la rete di ricarica di Hubject e migliorandone ulteriormente le caratteristiche tecnologiche con l'obiettivo di favorire la penetrazione della mobilità elettrica a livello globale."Con la partecipazione in Hubject, stiamo portando la mobilità elettrica a un livello superiore. Stiamo infatti espandendo il ruolo di Enel X quale fornitore di servizi di e-mobility a livello globale, con la fornitura di servizi di ricarica oltre la nostra rete. L’obiettivo generale è di offrire ai conducenti di veicoli elettrici la possibilità di effettuare ricariche senza doversi preoccupare di chi sia il proprio fornitore o di essere all’estero". Questo il commento di Francesco Venturini, responsabile globale di Enel X.