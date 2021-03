Mobilità e pagamenti digitali: in calo la componente pagata tramite smartphone

Alessandra Caparello 11 marzo 2021 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Dopo anni di crescita, la pandemia ha colpito duramente il settore della Mobilità. Come emerge dalla nuova edizione dell'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano*, presentato in occasione dell’evento “Innovative Payments: da alternativa a necessità”, anche la componente pagata tramite smartphone scende da 252 milioni di euro nel 2019 a 157. A far segnare il calo maggiore taxi (-52%) e sharing mobility (-43%), seguiti da biglietti per il trasporto pubblico locale (-32%) e parcheggi (-13%).