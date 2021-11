Mit: ok da cda a presentazione richiesta passaggio a Euronext Growth Milan (ex Aim Italia)

Daniela La Cava 9 novembre 2021 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Mit Sim ha approvato di procedere con la presentazione della richiesta per il passaggio da Euronext Growth Milan – segmento professionale (già Aim Italia Pro) al mercato Euronext Growth Milan, conferendo ogni più ampio potere al presidente e all’amministratore delegato per il deposito della richiesta.Il progetto, iniziato con l’approvazione consiglio di amministrazione lo scorso 30 aprile, ha comportato nel corso di questi mesi la verifica, anche con l’ausilio dell’Euronext Growth Advisor (già Nomad) e dei consulenti allo scopo nominati, degli adempimenti propedeutici per procedere con la presentazione della richiesta. In tale contesto la società prevede di presentare la richiesta per il passaggio da Euronext Growth Milan – segmento professionale - al mercato Euronext Growth Milan entro la prima metà del mese di dicembre, e all’esito dell’assemblea straordinaria, così da ottenere l’ammissione entro la fine del presente esercizio.